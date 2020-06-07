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07 Haziran 2020, Pazar
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Beklere yenileme

Beklere yenileme

gelecek sezon sağ ve sol bekte büyük değişiklik yapmaya karar verdi. Mariano'nun kontratının bitmesi Linnes ve Şener'in beğenilmemesiyle bu bölgede üç ayrılık olması ve iki takviye yapılması planlanıyor.

gelecek sezon sağ ve sol bekte büyük değişiklik yapmaya karar verdi. Mariano'nun kontratının bitmesi Linnes ve Şener'in beğenilmemesiyle bu bölgede üç ayrılık olması ve iki takviye yapılması planlanıyor. Sol tarafta ise Saracchi'nin yeri banko fakat Nagatomo yolcu. Emre Taşdemir ise üçüncü sol bek pozisyonunda. Terim, bu bölgeye de bir futbolcu talep edecek.
  1. 7.6.2020
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