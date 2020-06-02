Bir iddia da Arjantin’den
İnter, Sporting Lizbon ve Atalanta ile yarışıyor.
Arjantin basınından Pedro De La Vega iddiası geldi. Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Vega'ya İnter, Sporting Lizbon ve Atalanta'nın yanı sıra Galatasaray'ın da talip olduğu yazıldı. 19 yaşındaki golcü sağ kanat oyuncusu Pedro De La Vega bu sezon 17 maçta 4 gol attı ve dikkatleri üzerine çekti.
- 2.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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