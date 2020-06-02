Bir iddia da Arjantin’den - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Bir iddia da Arjantin’den

Bir iddia da ’den

Bir iddia da Arjantin’den

İnter, ve ile yarışıyor.

basınından Pedro De iddiası geldi. Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Vega'ya İnter, ve 'nın yanı sıra 'ın da talip olduğu yazıldı. 19 yaşındaki golcü sağ kanat oyuncusu Pedro De La Vega bu sezon 17 maçta 4 gol attı ve dikkatleri üzerine çekti.

  1. 2.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir iddia da Arjantin’den haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA