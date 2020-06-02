Bir iddia da Arjantin’den

Arjantin basınından Pedro De La Vega iddiası geldi. Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Vega'ya İnter, Sporting Lizbon ve Atalanta'nın yanı sıra Galatasaray'ın da talip olduğu yazıldı. 19 yaşındaki golcü sağ kanat oyuncusu Pedro De La Vega bu sezon 17 maçta 4 gol attı ve dikkatleri üzerine çekti.