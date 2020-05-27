Galatasaray'ın gözdesine büyük övgü! "Yaşına bakmayın" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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'ın gözdesine büyük övgü! "Yaşına bakmayın"

Galatasaray'ın gözdesine büyük övgü! "Yaşına bakmayın"

Meksikalı gazeteci , 'ın transfer gündeminde yer alan 23 yaşındaki 'le ilgili, "Montes çok çeşitli geçişlere sahip bir stoper... olmasına rağmen olgun oynayan bir defans oyuncusu" diye konuştu.

Meksikalı gazeteci , 'ın transfer gündeminde yer alan 'i anlattı. 'El Trotaestadios' kitabının yazarı olan Campos, Monterrey'de forma giyen 23 yaşındaki stoper için, "Montes çok çeşitli geçişlere sahip bir stoper... olmasına rağmen olgun oynayan bir defans oyuncusu" diye konuştu.

"HAVA TOPLARINDA OLDUKÇA İYİ"

Genelde doğru hamlelerde bulunduğunu belirten ünlü gazeteci, "Takımı ileri doğru kaydırabiliyor. Geriye doğru çekebiliyor. Set oyunlarında takımın gol bulması için katkıda bulunabiliyor. Boyu sayesinde zaten hava toplarında oldukça iyi. Aynı zamanda ceza sahası içinde yüksek toplarda da rakipleriyle başa çıkabiliyor" dedi.

BU SEZON 34 MAÇA ÇIKTI

Satılmaları halinde Luyindama ve Marcao'nun yerini doldurabilecek bir isim arayan Fatih Terim'in Montes ile yakından ilgilendiği belirtiliyor. Genç yıldız bu sezon tam 34 maça çıktı, 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Montes'in kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Cesar Montes'in güncel piyasa değeri ise 5.2 milyon euro olarak gösterildi.

  1. 27.5.2020
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