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25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Diagne için olay sözler! "Gönderdiklerinde mutlu oldular"

efsanesinden için olay sözler!

Club Brugge efsanesinden Mbaye Diagne için olay sözler!

'un efsane futbolcularından , yaz döneminde 'dan kiralık olarak kadroya dahil ettileri ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Corona virüsü salgını sonrası tescil edilen Belçika Ligi'nde şampiyon 'un efsane isimlerinden , köşe yazısında ile ilgili konuştu.

cephesinin Diagne'yi kiraladıkları için mutlu olduğunu söyleyen Verheyen, "Bir oyuncunun dışarıdan görünüşü gerçeği yansıtmaz, davranışlarına ışık tutmaz. Diagne'nin transferi çok büyük bir hata oldu. Galatasaray'da birileriyle konuştuğunuzda, Diagne'yi gönderdikleri için mutlu olduklarını duyuyorsunuz. Galatasaray'da izlediğim maçlarda da onu beğenmemiştim. Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?" dedi.

Yaz döneminde Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne 12 karşılaşmada 4 gol kaydederken, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

  1. 25.05.2020
  2. Güncelleme: 25.05.2020 23:04
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