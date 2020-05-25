Club Brugge efsanesinden Mbaye Diagne için olay sözler!
Club Brugge'un efsane futbolcularından Gert Verheyen, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil ettileri Mbaye Diagne ile ilgili flaş ifadeler kullandı.
Corona virüsü salgını sonrası tescil edilen Belçika Ligi'nde şampiyon Club Brugge'un efsane isimlerinden Gert Verheyen, köşe yazısında Mbaye Diagne ile ilgili konuştu.
Galatasaray cephesinin Diagne'yi kiraladıkları için mutlu olduğunu söyleyen Verheyen, "Bir oyuncunun dışarıdan görünüşü gerçeği yansıtmaz, davranışlarına ışık tutmaz. Diagne'nin transferi çok büyük bir hata oldu. Galatasaray'da birileriyle konuştuğunuzda, Diagne'yi gönderdikleri için mutlu olduklarını duyuyorsunuz. Galatasaray'da izlediğim maçlarda da onu beğenmemiştim. Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?" dedi.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne 12 karşılaşmada 4 gol kaydederken, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
- 25.05.2020
- Güncelleme: 25.05.2020 23:04
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