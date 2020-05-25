Diego Simeone'den eleştirilere flaş yanıt! Arda Turan ve Falcao...
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, defansif futbol oynatması yönünde gelen eleştirilere yanıt verirken, eski yıldızları Arda Turan ve Radamel Falcao üzerinden bir örnekte bulundu.
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, Fox Sports'a açıklamalarda bulundu. Simeone, kendisi hakkında sıkça kullanılan 'defans futbolu oynatıyor' sözlerine ise flaş yanıtlar verdi.
Defans yapmayı her takımının beceremediğini dile getiren Simeone, "Herkes bizim defansif bir oyun oynadığımızı söylüyor. Hergün harika oyuncuları görüyoruz ancak bunların çok azı defans yapmayı biliyor. Kazananlar, iyi defans yapan takımlardır. Bu işin anahtarı defans. Büyük takımlar iyi hücum oyuncularına sahip olabilir ancak önemli olan nasıl defans yapacağını bilmektir. Düşünün, kaç takım gerçekten iyi savunma yapabiliyor?" ifadelerini kullandı.
Atletico'da ilk döneminde birçok hücumcu oynatmasına rağmen aynı eleştirilere maruz kaldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Atletico'daki ilk takımımda Diego, Arda Turan, Falcao ve Adrian'ı birlikte oynatıyordum ve bununla birlikte Juanfran ve Filipe gibi iki hücumcu bek oyuncumuz vardı ve insanlar bize defansif diyordu." dedi.
- 25.05.2020
- Güncelleme: 25.05.2020 22:40
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