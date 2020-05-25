Henry Onyekuru'dan 4 yıldız göndermesi!
Galatasaray'ın 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakip takımlara '4 yıldız' göndermesi yaptı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve devre arası transfer döneminde yeniden 6 aylığına kadroya dahil edilen Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Kadıköy'de elde edilen 3-1'lik galibiyette attığı golün ardından verdiği pozu paylaşan Onyekuru, "İlklerin ve enlerin takımıyız... Türkiye'nin tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray!" notunu düştü.
Bu gönderi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir beğeni topladı.
- 25.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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