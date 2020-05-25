Galatasaraylı Henry Onyekuru'dan 4 yıldız göndermesi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Henry Onyekuru'dan 4 yıldız göndermesi!

'dan 4 yıldız göndermesi!

Henry Onyekuru'dan 4 yıldız göndermesi!

'ın 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu , hesabından yaptığı paylaşımla rakip takımlara '4 yıldız' göndermesi yaptı.

'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve devre arası transfer döneminde yeniden 6 aylığına kadroya dahil edilen , hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

'de elde edilen 3-1'lik galibiyette attığı golün ardından verdiği pozu paylaşan Onyekuru, "İlklerin ve enlerin takımıyız... 'nin tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray!" notunu düştü.

Bu gönderi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir beğeni topladı.

  1. 25.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Henry Onyekuru'dan 4 yıldız göndermesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA