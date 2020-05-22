Çalhanoğlu bunu beğendi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Çalhanoğlu bunu beğendi

Çalhanoğlu bunu beğendi

Çalhanoğlu bunu beğendi

Milan'da top koşturan , Twitter'da "'a gel" çağrısına beğeni atarak cevap verdi.

Milan'da top koşturan , Twitter'da "'a gel" çağrısına beğeni atarak cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde FOTOMAÇ'ın Galatasaray'ın listesinde olduğunu açıkladığı 26 yaşındaki yıldız daha önce şu açıklamayı yapmıştı: Herkesin tuttuğu bir takım vardır, saklamaya gerek yok. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım, saklayacak bir şey yok. Bunu herkesin yüzüne söyleyebilirim.

  1. 22.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çalhanoğlu bunu beğendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA