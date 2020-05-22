Çalhanoğlu bunu beğendi

Milan'da top koşturan Hakan Çalhaoğlu, Twitter'da "Galatasaray'a gel" çağrısına beğeni atarak cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde FOTOMAÇ'ın Galatasaray'ın listesinde olduğunu açıkladığı 26 yaşındaki yıldız daha önce şu açıklamayı yapmıştı: Herkesin tuttuğu bir takım vardır, saklamaya gerek yok. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım, saklayacak bir şey yok. Bunu herkesin yüzüne söyleyebilirim.