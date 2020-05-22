Çalhanoğlu bunu beğendi
Milan'da top koşturan Hakan Çalhaoğlu, Twitter'da "Galatasaray'a gel" çağrısına beğeni atarak cevap verdi.
Milan'da top koşturan Hakan Çalhaoğlu, Twitter'da "Galatasaray'a gel" çağrısına beğeni atarak cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde FOTOMAÇ'ın Galatasaray'ın listesinde olduğunu açıkladığı 26 yaşındaki yıldız daha önce şu açıklamayı yapmıştı: Herkesin tuttuğu bir takım vardır, saklamaya gerek yok. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım, saklayacak bir şey yok. Bunu herkesin yüzüne söyleyebilirim.
- 22.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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