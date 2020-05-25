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25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'da hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor!

'da için hazırlıklar devam ediyor!

Galatasaray'da Süper Lig için hazırlıklar devam ediyor!

'de üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen , corona virüsü salgını nedeniyle verilen arada çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ndeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan birinci bölümüne dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra rampada koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik koşular üzerinde duruldu.

Akşam antrenmanı ise dayanıklılık ve fiziksel çalışmalarla başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik uygulamalar yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 25.05.2020
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