Galatasaray'dan göndermeli paylaşım! ''Herkes rütbesini bilecek''
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'dan 4. yıldız paylaşımı geldi. Sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 yıl önce kazandığı şampiyonluktan sonra taktığı 4. yıldızı hatırlattı.
Galatasaray sosyal medya hesabından rakiplerine göndermeli bir paylaşım yaptı. 2014-15 sezonunda kazanılan şampiyonluktan sonra taktığı 4. yıldızın yıl dönümünü kutlayan sarı-kırmızılı takım, ''Herkes rütbesini bilecek'' notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM:
TARİHTE BUGÜN | 5 yıl önce bugün 20. şampiyonluğumuza ulaşarak, armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım olduk ve Türk futbolunda bir ilke daha imzamızı attık. Herkes rütbesini bilecek.
- 25.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan göndermeli paylaşım! ''Herkes rütbesini bilecek'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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