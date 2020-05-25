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25 Mayıs 2020, Pazartesi
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'dan göndermeli paylaşım! ''Herkes rütbesini bilecek''

Galatasaray'dan göndermeli paylaşım! ''Herkes rütbesini bilecek''

ekiplerinden 'dan 4. yıldız paylaşımı geldi. Sarı-kırmızılı takım hesabından yaptığı paylaşımda 5 yıl önce kazandığı şampiyonluktan sonra taktığı 4. yıldızı hatırlattı.

hesabından rakiplerine göndermeli bir paylaşım yaptı. 2014-15 sezonunda kazanılan şampiyonluktan sonra taktığı 4. yıldızın yıl dönümünü kutlayan sarı-kırmızılı takım, ''Herkes rütbesini bilecek'' notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM:
TARİHTE BUGÜN | 5 yıl önce bugün 20. şampiyonluğumuza ulaşarak, armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım olduk ve Türk futbolunda bir ilke daha imzamızı attık. Herkes rütbesini bilecek.

  1. 25.05.2020
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