Galatasaray'dan göndermeli paylaşım! ''Herkes rütbesini bilecek''

Galatasaray sosyal medya hesabından rakiplerine göndermeli bir paylaşım yaptı. 2014-15 sezonunda kazanılan şampiyonluktan sonra taktığı 4. yıldızın yıl dönümünü kutlayan sarı-kırmızılı takım, ''Herkes rütbesini bilecek'' notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM:

TARİHTE BUGÜN | 5 yıl önce bugün 20. şampiyonluğumuza ulaşarak, armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım olduk ve Türk futbolunda bir ilke daha imzamızı attık. Herkes rütbesini bilecek.