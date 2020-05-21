Çizme'nin gözü Galatasaray'ın yıldızında! İşte istenen rakam
İtalyanlar, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'nun Serie A’ya geleceğini ve sarı-kırmızılı takımın bu transfer için 8 milyon euro istediğini duyurdu.
İtalya'nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, Galatasaray'ın 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızına taliplerin olduğunu duyurdu. Hem sol ayaklı hem de yaşının genç olmasından dolayı İtalyan kulüplerinin ilgisini çektiğini belirten gazete; "Marcao İtalya'da forma giymeye sıcak bakıyor. Galatasaray oyuncuyu 8 milyon euro'ya satabilir" diye yazdı. Sarı-kırmızılılara geçtiğimiz sezon devre arasında Chaves'ten 4 milyon euro'ya gelen Marcao bu sezon 34 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
- 21.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çizme'nin gözü Galatasaray'ın yıldızında! İşte istenen rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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