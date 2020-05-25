HaberlerGaleriTransfer ateşini resmen yaktı! Galatasaray'ın istediği yıldız...
Transfer ateşini resmen yaktı! Galatasaray'ın istediği yıldız...
Galatasaray'ın sezonun sona ermesiyle beraber kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı belirtilen Cesar Montes'ten olay açıklamalar geldi... Yıldız savunmacı yaptığı konuşmada transferin fitilini ateşlerken, sarı kırmızılı taraftarların heyecan duyacağı sözler sarf etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:28
Güncelleme: 25.05.2020 11:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, transferde vitesi 5'e taktı... Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde geleceğin kadrosunu kurmak için kolları sıvayan sarı kırmızılılar, önceliğini genç yeteneklere veriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2020-21 sezonunda 30 yaş üstü oyuncuların varlığını minimuma indirmeyi planlayan Cimbom, sözleşmesi sona eren tecrübeli isimlerle yollarını ayıracak.
MARIANO VE NAGATOMO... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Mariano ve Nagatomo ile yola devam edilmesini istemediğini yönetime bildirmişti.
Bu gelişmelerin akabinde özellikle rotasını Güney Amerika'ya çeviren Galatasaray, scoutlarından gelen isimlerle birebir temasa geçmeye başlamıştı.
Bu isimlerden birinin de şu anda Monterrey forması terleten Cesar Montes olduğu belirtilmişti.