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Flaş Edinson Cavani açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi... Sezon sonunda bonservisi elinde olan oyunculara yönelmeyi planlayan Galatasaray'a Fransa'dan, Edinson Cavani haberi geldi. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri
25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:54
Güncelleme: 25.05.2020 18:55
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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi...
Fransız gazeteci Ignazio Ganuardi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı golcü Cavani'nin peşinde Galatasaray'ın da olduğunu ancak tecrübeli ismin Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığını söyledi.
Ganuardi verdiği bilgilerde, "Cavani, PSG ile sözleşmesi bittikten sonra Avrupa'nın zirve takımlarından birine gitmek istiyor. Inter ve Atletico Madrid'den teklif var, Galatasaray ile Newcastle United'a ise sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.