Flaş Edinson Cavani açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi... Sezon sonunda bonservisi elinde olan oyunculara yönelmeyi planlayan Galatasaray'a Fransa'dan, Edinson Cavani haberi geldi. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri