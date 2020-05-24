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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başladı. Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren iki ezeli rakip aynı isim üzerinde birleşmişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız futbolcudan da flaş transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

24 Mayıs 2020 Pazar 21:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





