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24 Mayıs 2020, Pazar
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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başladı. Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren iki ezeli rakip aynı isim üzerinde birleşmişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız futbolcudan da flaş transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...
24 Mayıs 2020 Pazar 21:41
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap

Tüm takımlar yaz transfer sezonu için çalışmalarına devam ederken, sezon sonu Galatasaray ve Fenerbahçe'de gözle görülür bir değişiklik yaşanacak.

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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap

Gelecek sezon için şampiyonluk yarışında olmak isteyen ezeki rakipler birçok futbolcu ile temasa geçmişti.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap

Transferde sürekli karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray uzun süredir bir isim üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap

Yerli futbolcuları kadrosuna katma planlarına devam eden İstanbul takımları yabancı futbolcu konusunda da temaslarını sürdürüyordu.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen İstanbul ekipleri yıldız bir isim transferinde karşı karşıya gelmişti.

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