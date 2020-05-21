Son dakika: Hakan Çalhanoğlu transfer ateşini yaktı! Öyle bir şey yaptı ki... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Transfer ateşini yaktı! Öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika: ateşini yaktı! Öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu transfer ateşini yaktı! Öyle bir şey yaptı ki...

Transferde son günlerde atağa kalkan için bir çok futbolcunun ismi yazılıp çiziliyor. Öte yandan 'nun da adı sarı-kırmızılılar ile anılırken Milan forması giyen milli oyuncudan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Milan'da forma giyen milli yıldız , twitterda bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, 'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi.

Galatasaray'da ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Faslı yıldızın yerine kimin edileceği merak konusu. 'in A 'ı çalıştırdğı dönemde vazgeçilmezleri arasında olan Hakan Çalhanoğlu da sarı kırmızılı takımın listesinde bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu, twitterda bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi.

  1. 21.05.2020
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