Son dakika: Hakan Çalhanoğlu transfer ateşini yaktı! Öyle bir şey yaptı ki...
Transferde son günlerde atağa kalkan Galatasaray için bir çok futbolcunun ismi yazılıp çiziliyor. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun da adı sarı-kırmızılılar ile anılırken Milan forması giyen milli oyuncudan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, twitterda bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi.
Galatasaray'da Belhanda ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Faslı yıldızın yerine kimin transfer edileceği merak konusu. Fatih Terim'in A Milli Takım'ı çalıştırdğı dönemde vazgeçilmezleri arasında olan Hakan Çalhanoğlu da sarı kırmızılı takımın listesinde bulunuyor.
Hakan Çalhanoğlu, twitterda bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi.
- 21.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Hakan Çalhanoğlu transfer ateşini yaktı! Öyle bir şey yaptı ki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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