Cimbom’da yeni tehlike!
Bir antrenörün testi pozitif çıktı. İdmanlar 6 gün durduruldu.
TEKRAR YAPILACAK
Hafta başında idmanlara başlayan Galatasaraylı oyuncular dün itibarıyla yeniden evlerine kapandı. 6 gün izolasyon kurallarını uygulayacaklar ve bu süre sonrasında Covid 19 PCR testleri tekrar edilecek. Çıkacak sonuca göre idmanların yeniden başlayıp başlamamasına karar verilecek.
DİKKAT EDİN!
Galatasaray Kulübü, önceki akşam gece 01.23'te bir yardımcı personelde pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Bahsedilen kişinin ismi açıklanmazken bu kişi ile yakın teması olan tüm oyuncularla gecenin geç saatinde de olsa bağlantı kuruldu ve uyarı yapıldı.
MESAJ YAĞDI
Koronavirüs sürecinde rekabeti bir kenara bırakan kulüpler, Galatasaray'da bir kişinin pozitif çıkmasının ardından arka arkaya mesajlar yayınladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başta birçok kulüp birlikte TFF'de "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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