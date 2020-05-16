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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Cimbom’da yeni tehlike!

Cimbom’da yeni tehlike!

Bir antrenörün testi pozitif çıktı. İdmanlar 6 gün durduruldu.

Yöneticiler ve 'in koronavirüs kapmasıyla sıkıntılı günler geçiren tehlike ile bir kez daha yüzleşti. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, oyuncular, teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı ve testin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından, ve Sağlık Kurulunun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.

TEKRAR YAPILACAK
Hafta başında idmanlara başlayan Galatasaraylı oyuncular dün itibarıyla yeniden evlerine kapandı. 6 gün izolasyon kurallarını uygulayacaklar ve bu süre sonrasında Covid 19 PCR testleri tekrar edilecek. Çıkacak sonuca göre idmanların yeniden başlayıp başlamamasına karar verilecek.

DİKKAT EDİN!
Galatasaray Kulübü, önceki akşam gece 01.23'te bir yardımcı personelde pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Bahsedilen kişinin ismi açıklanmazken bu kişi ile yakın teması olan tüm oyuncularla gecenin geç saatinde de olsa bağlantı kuruldu ve uyarı yapıldı.

MESAJ YAĞDI
Koronavirüs sürecinde rekabeti bir kenara bırakan kulüpler, Galatasaray'da bir kişinin pozitif çıkmasının ardından arka arkaya mesajlar yayınladı. , ve 'un başta birçok kulüp birlikte 'de "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

  1. 16.5.2020
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