Galatasaray'da istifa furyası
Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Şaş, kişisel İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden (dün) itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı. Medya koordinatörü Hande Sümertaş'ın görevden ayrılmasının ardından Hasan Şaş ve Ümit Davala ile de yolların ayrılacağı ifade edilmiş ancak ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir" diyerek iddiaların doğru olmadığını söylemişti. Gelinen süreçte Şaş da görevden ayrıldı ve şimdi gözler Davala'ya çevrildi.
- 12.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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