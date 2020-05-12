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12 Mayıs 2020, Salı
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'da istifa furyası

Galatasaray'da istifa furyası

'in yardımcı antrenörü , görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şaş, kişisel İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden (dün) itibaren çok sevdiğim 'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı. Medya koordinatörü Hande Sümertaş'ın görevden ayrılmasının ardından ve ile de yolların ayrılacağı ifade edilmiş ancak ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir" diyerek iddiaların doğru olmadığını söylemişti. Gelinen süreçte Şaş da görevden ayrıldı ve şimdi gözler Davala'ya çevrildi.

  1. 12.5.2020
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