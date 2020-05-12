Galatasaray'da istifa furyası

Şaş, kişisel İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünden (dün) itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı. Medya koordinatörü Hande Sümertaş'ın görevden ayrılmasının ardından Hasan Şaş ve Ümit Davala ile de yolların ayrılacağı ifade edilmiş ancak ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir" diyerek iddiaların doğru olmadığını söylemişti. Gelinen süreçte Şaş da görevden ayrıldı ve şimdi gözler Davala'ya çevrildi.