Forvete çifte Kolombiyalı! Galatasaray ilk teması kurdu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galeri Forvete çifte Kolombiyalı! Galatasaray ilk teması kurdu

Forvete çifte Kolombiyalı! Galatasaray ilk teması kurdu

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Takımdan gönderilecek olan Ryan Babel, Florin Andone ve Mbaye Diagne'nin yerine mutlak bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılara olumlu haber İspanya'dan geldi.

12 Mayıs 2020 Salı 06:40
Forvete çifte Kolombiyalı! Galatasaray ilk teması kurdu

Bir yandan ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalışan Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

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Forvete çifte Kolombiyalı! Galatasaray ilk teması kurdu

Kiralık sözleşmesi bitecek olan Andone'nin yerine düşünülen 22 yaşındaki forvet için İspanya'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor.

Forvete çifte Kolombiyalı! Galatasaray ilk teması kurdu

Sarı-kırmızılı takımın transfer hedefinde yer alan Luis Suarez'in kiralık olarak formasını giydiği Zaragoza bölgesinin yerel gazetesi El Periodico, Kolombiyalı golcü için Lazio'nun herhangi bir teklifi olmadığını, menajeriyle temas kurmadığını ve oyuncuyla ilgilenmediğini yazdı.

Forvete çifte Kolombiyalı! Galatasaray ilk teması kurdu

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Napoli ve Valencia dışında Atletico Madrid'in de Suarez ile anıldığı ancak bu takımların da herhangi bir ilgisi olmadığını belirtti.

Forvete çifte Kolombiyalı! Galatasaray ilk teması kurdu

Zaragoza'nın yeni bir kiralama dışında şansı kalmadığı ortamda Suarez için en ciddi rakiplerin Real Betis, Galatasaray ve Getafe olduğunu iddia etti.

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