Forvete çifte Kolombiyalı! Galatasaray ilk teması kurdu
Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Takımdan gönderilecek olan Ryan Babel, Florin Andone ve Mbaye Diagne'nin yerine mutlak bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılara olumlu haber İspanya'dan geldi.
12 Mayıs 2020 Salı 06:40
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Biryandan ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalışan Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
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Kiralık sözleşmesi bitecek olan Andone'nin yerine düşünülen 22 yaşındaki forvet için İspanya'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımın transfer hedefinde yer alan Luis Suarez'in kiralık olarak formasını giydiği Zaragoza bölgesinin yerel gazetesi El Periodico, Kolombiyalı golcü için Lazio'nun herhangi bir teklifi olmadığını, menajeriyle temas kurmadığını ve oyuncuyla ilgilenmediğini yazdı.
YANIT BEKLENİYOR Napolive Valencia dışında Atletico Madrid'in de Suarez ile anıldığı ancak bu takımların da herhangi bir ilgisi olmadığını belirtti.
Zaragoza'nın yeni bir kiralama dışında şansı kalmadığı ortamda Suarez için en ciddi rakiplerin Real Betis, Galatasaray ve Getafe olduğunu iddia etti.