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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Dragovic’i bırakmadı

Dragovic’i bırakmadı

'nın ORF kanalı, 'ın 'deki 'i istediğini ancak transfere izin çıkmadığını duyurdu.

'nın ORF kanalı, 'ın 'deki 'i istediğini ancak transfere izin çıkmadığını duyurdu. 29'luk defans oyuncusunu eski sportif direktörü 'in bırakmadığı ifade edildi.

  1. 9.5.2020
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