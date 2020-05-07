TFF ve Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı, beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in bugün başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Başkan Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in başarılı bir operasyon geçirdiğini mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede tekrar sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Öte yandan Anadolu Efes Kulübü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
- 07.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF ve Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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