TFF ve Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

Beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in bugün başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Başkan Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in başarılı bir operasyon geçirdiğini mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede tekrar sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Öte yandan Anadolu Efes Kulübü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.