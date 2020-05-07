TFF ve Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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ve Kulüpler Birliği'nden 'e geçmiş olsun mesajı

TFF ve Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

() ve Kulüpler Birliği Vakfı, beyin ameliyatı olan Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beyin ameliyatı olan Başkanı için ve Kulüpler Birliği Vakfı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in bugün başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Başkan Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, 'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in başarılı bir operasyon geçirdiğini mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede tekrar sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Öte yandan Kulübü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

  1. 07.05.2020
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