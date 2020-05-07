Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu! Açıklama var...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. 70 yaşındaki futbol adamının 10 saat süren bir operasyon geçirdiği ve son durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüpten ameliyat sonrası yapılan resmi açıklamada ise Cengiz'in müşahede altına alındığı ifade edildi. İşte detaylar...
Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Galatasaray Kulübü, salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu. Bu sabah saat 09.00'da da ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz'in, 10 saat süren operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.
G.SARAY'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan, Mustafa Cengiz'in ameliyat sonrası durumu hakkında sarı kırmızılı kulüpten de açıklama yayınlandı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır."
Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. pic.twitter.com/FINSXHszpM— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 7, 2020
- 07.05.2020
- Güncelleme: 07.05.2020 22:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu! Açıklama var... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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