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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Ondan önce beni aradılar

Ondan önce beni aradılar

'da 1.5 sezon forma giyen kaleci , 'ın 'dan önce kendisini istediğini söyledi.

'da 1.5 sezon forma giyen kaleci , 'ın 'dan önce kendisini istediğini söyledi. 39 yaşında olan ve kariyerini noktalandıran Brezilyalı file bekçisi, "Braga'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray beni aradı. Ancak Portekiz'den ayrılmak istemedim, 'ya imza attım" dedi.
  1. 7.5.2020
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