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25 Nisan 2020, Cumartesi
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’da kaldı

Mbaye Diagne Belçika’da kaldı

'de kalan , kulübün kendisini 'ya davet etmemesi için 'da kaldı.

'de kalan , kulübün kendisini 'ya davet etmemesi için 'da kaldı. Senegalli yıldızın ülkesine de 'ye de dönmek istemesine rağmen kurtulamadığı öğrenildi. Vaka-ölüm sayısına göre dünyada ilk sırada yer alan Belçika'da durumun vahim olduğu bu nedenle F.Bahçe'den Westerlo'ya kiralanan Berke Özer'in ülkeye döndüğü biliniyor.
  1. 25.4.2020
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