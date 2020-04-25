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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Gaich’e talip

Barcelona Gaich’e talip

İspanyol medyası, ismi ile anılan 'e 'nın talip olduğunu duyurdu.

İspanyol medyası, ismi ile anılan 'e 'nın talip olduğunu duyurdu. Mundodeportivo. com'a göre San Larenzo'nun 21 yaşındaki golcüsü için yoklama yapıldığı kaydedildi. Bu sezon 13 maçta 5 gol atan Gaich'in transfermarktta güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gözüküyor.
  1. 25.4.2020
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