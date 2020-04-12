Galatasaray'da Onyekuru kararı! Parasını Babel ödeyecek
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige ara verilmesinin ardından gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, Henry Onyrkuru'nun geleceğine ilişkin son kararı verdi. Sarı kırmızılı kurmaylar, Onyekuru ile yola devam etmek için Monaco'nun kapısını çalacak ve transferin ücretini Ryan Babel ile çıkartacak...
Babel'in dönüşü planları bozsa da yönetim yeniden kiralanması için menajerine talimat verecek. Yıllık 2.5 milyon Euro'luk ücretinden elde edilecek tasarruf ve kasaya girecek kira bedeli, Onyekuru'nun yeniden kiralanması için kullanılacak.
G.Saray'da, 2020-21 sezonuna yönelik kadro planlaması çalışmaları start aldı. Sarı kırmızılılarda devre arası Ajax'a kiralanan Ryan Babel, yerini 2 ayda Henry Onyekuru'ya kaptırdı! Babel, Hollanda ekibinin sözleşmesini feshetmesiyle birlikte takıma dönmeye hazırlansa da teknik heyetin aynı bölgede oynayan iki futbolcu arasında tercihi Onyekuru oldu. G.Saray, Babel'den elde edeceği tasarrufla takımda kalması istenen Onyekuru'nun maliyetini karşılamayı planlıyor.
2 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO
Hürriyet'in haberine göre, Ajax'ta devam edip Euro 2020'de ortaya koyacağı performansla Babel'i satmayı hedefleyen yönetimin planları turnuvanın ertelenmesiyle suya düşse de menajeri Winny Haatrecht'ten futbolcusuna kulüp bulması istenecek.
Ayrılık planladığı gibi gerçekleşirse G.Saray 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncuya ödeyeceği 5 milyon Euro'dan kurtulacak. 2020-21'de Babel'den edilecek 2.5 milyon Euro'luk tasarruf ve kasaya girecek kiralama bedeli ile Onyekuru'nun kiralama bedeli ve garanti ücreti karşılanacak.
Geçen yılki gibi Onyekuru'nun transferini son ana bırakmak istemeyen G.Saray, Monaco ile masaya oturacak. Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brezilyalı Mariano, ülkesine dönmek istediğini açıkladı.
- 12.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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