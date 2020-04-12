Galatasaray'da Onyekuru kararı! Parasını Babel ödeyecek | Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Onyekuru kararı! Ryan Babel...

'da kararı! Parasını Babel ödeyecek

Galatasaray'da Onyekuru kararı! Parasını Babel ödeyecek

'da son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige ara verilmesinin ardından gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, Henry Onyrkuru'nun geleceğine ilişkin son kararı verdi. Sarı kırmızılı kurmaylar, ile yola devam etmek için Monaco'nun kapısını çalacak ve transferin ücretini ile çıkartacak...

Babel'in dönüşü planları bozsa da yönetim yeniden kiralanması için menajerine talimat verecek. Yıllık 2.5 milyon Euro'luk ücretinden elde edilecek tasarruf ve kasaya girecek kira bedeli, 'nun yeniden kiralanması için kullanılacak.

G.Saray'da, 2020-21 sezonuna yönelik kadro planlaması çalışmaları start aldı. Sarı kırmızılılarda devre arası Ajax'a kiralanan , yerini 2 ayda Henry Onyekuru'ya kaptırdı! Babel, Hollanda ekibinin sözleşmesini feshetmesiyle birlikte takıma dönmeye hazırlansa da teknik heyetin aynı bölgede oynayan iki futbolcu arasında tercihi Onyekuru oldu. G.Saray, Babel'den elde edeceği tasarrufla takımda kalması istenen Onyekuru'nun maliyetini karşılamayı planlıyor.

2 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO

Hürriyet'in haberine göre, Ajax'ta devam edip Euro 2020'de ortaya koyacağı performansla Babel'i satmayı hedefleyen yönetimin planları turnuvanın ertelenmesiyle suya düşse de menajeri Winny Haatrecht'ten futbolcusuna kulüp bulması istenecek.

Ayrılık planladığı gibi gerçekleşirse G.Saray 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncuya ödeyeceği 5 milyon Euro'dan kurtulacak. 2020-21'de Babel'den edilecek 2.5 milyon Euro'luk tasarruf ve kasaya girecek kiralama bedeli ile Onyekuru'nun kiralama bedeli ve garanti ücreti karşılanacak.

Geçen yılki gibi Onyekuru'nun transferini son ana bırakmak istemeyen G.Saray, Monaco ile masaya oturacak. Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brezilyalı Mariano, ülkesine dönmek istediğini açıkladı.

  1. 12.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Onyekuru kararı! Parasını Babel ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA