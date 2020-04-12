Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song karantinaya alındı! Son dakika corona virüsü haberleri... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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ve 'un eski futbolcusu karantinaya alındı

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song karantinaya alındı

ve 'un Kamerunlu eski yıldız futbolcusu , ülkesinde yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı. Son dakika corona virüsü haberleri...

Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla 'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.

'de ve 'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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  1. 12.04.2020
  2. Güncelleme: 12.04.2020 09:56
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