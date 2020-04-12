Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray ve Trabzonspor'un Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı. Son dakika corona virüsü haberleri...
Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.
Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.
- 12.04.2020
- Güncelleme: 12.04.2020 09:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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