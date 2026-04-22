Ziraat Türkiye Kupası
Aziz Yıldırım'dan o iddialar için yalanlama geldi!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, hakkında öne sürülen o iddialar hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 19:24
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yapmış olduğu açıklama ile gündem oldu. Yıldırım, özel bir yemek düzenleyeceği ve başkan adayını belirleyeceği yönünde öne sürülen iddialara "Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz." şeklinde yanıt verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Bugün bir YouTube kanalında 'Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bu perşembe özel bir yemek düzenleyecek ve başkan adayı belirlenecek' şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır.

Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerimi ve neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerimi açıkladım.

Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz.

Fenerbahçe kongre üyeleri seçim zamanı önlerine gelen adaylardan birini seçer ve bu konuda değerlendirmesini yapar.

Üzülerek söylemeliyim ki Youtube ve sosyal medya mecralarında kebapçıdan gazeteci olduğu için maalesef bu gibi haberlerle karşılaşabiliyoruz.

Bu tarz asparagas iddiaların tek amacı kişisel reklam yapmak, etkileşim kovalamak ve camiada kendini önemli biri gibi gösterip alan kazanmaya çalışmaktır.

Bir kez daha belirtmeliyim ki benim iddia edildiği üzere Fenerbahçe'nin başkanını belirlemek gibi bir arzum ya da amacım bulunmamaktadır.

Lütfen benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayınız.

Bu gibi haber yapanlara şunu söylüyorum:

Yaptığınız her yalan ve yanlış haberin sorumluluğunu taşıyın. Çünkü yalan haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Saygılarımla

Aziz YILDIRIM"

