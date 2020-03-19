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19 Mart 2020, Perşembe
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Önce erteleme sonra iptal!

Önce erteleme sonra iptal!

'da, ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında dün yapılması planlanan antrenman iptal edildi.

'in 26. haftasında ile 15 Mart Pazar günü oynanan derbi maçın ardından teknik heyet tarafından sarı-kırmızılı futbolculara iki gün izin verilirken, karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 17.00'de başlanması kararlaştırılmıştı.

'ın teknik heyeti, son anda aldığı kararla antrenmanı iptal etti. Sarı-kırmızılı takımın bugün antrenman yapıp yapmayacağı gelişmelere göre belli olacak. Galatasaray'da teknik direktör ile takım kaptanı başta olmak üzere futbolcular, Beşiktaş derbisinin ardından yaptıkları açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligde maçların ertelenmesini talep etmişti.

  1. 19.3.2020
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