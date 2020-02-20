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20 Şubat 2020, Perşembe
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Terim'den flaş karar! Zorlu'da kamp yapacak

Terim'den flaş karar! Galatasaray Zorlu'da kamp yapacak

derbileri öncesi daha önce Zincirlikuyu bölgesindeki otellerde kamp yapan , bu derbi öncesi anlamlı bir seçim yaptı.

teknik direktörü 'den derbisi öncesi flaş bir 'Zorlu' kararı geldi. Bir kaç ay önce 'da Başkanı Özdemir ile 'un görüşmesi olay olmuş, Terim de "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" diye tweet atmıştı. Fatih Terim, pazar günkü derbi için takımı Zorlu'daki 'de kampa almaya karar verdi.

  1. 20.2.2020
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