Terim'den flaş karar! Galatasaray Zorlu'da kamp yapacak
Fenerbahçe derbileri öncesi daha önce Zincirlikuyu bölgesindeki otellerde kamp yapan Galatasaray, bu derbi öncesi anlamlı bir seçim yaptı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir 'Zorlu' kararı geldi. Bir kaç ay önce Zorlu Center'da TFF Başkanı Özdemir ile Ali Koç'un görüşmesi olay olmuş, Terim de "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" diye tweet atmıştı. Fatih Terim, pazar günkü derbi için takımı Zorlu'daki Raffles Otel'de kampa almaya karar verdi.
- 20.2.2020
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HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Toplam 2
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ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Terim'den flaş karar! Galatasaray Zorlu'da kamp yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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