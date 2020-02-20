Terim'den flaş karar! Galatasaray Zorlu'da kamp yapacak

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir 'Zorlu' kararı geldi. Bir kaç ay önce Zorlu Center'da TFF Başkanı Özdemir ile Ali Koç'un görüşmesi olay olmuş, Terim de "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" diye tweet atmıştı. Fatih Terim, pazar günkü derbi için takımı Zorlu'daki Raffles Otel'de kampa almaya karar verdi.