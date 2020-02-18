Fatih Terim'den futbolculara talimat! "Tarihe geçmek sizin elinizde"
Sarı-kırmızılı ekip, pazar akşamı hem galibiyetlerine devam etmek hem de Kadıköy’deki 20 yıllık hasretine son vermek istiyor. Terim, “Tarihe geçmek sizin elinizde” dedi.
KADIKÖY'DE ŞAMPİYON OLDUK
Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını bu zorlu karşılaşmaya hazırlamaya başladı. Ligde kritik bir noktaya geldiklerini ve zirve için galibiyetlerin devam etmesi gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, en büyük düşmanlarının stres olduğunu belirterek "Biz Kadıköy'de kupa kaldırmış bir takımız. Bu maça da aynı rahatlıkla çıkacağız ve galibiyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. Terim, 20 yıldır kazanamamalarıyla ilgili ise, "Artık yeni bir sayfa açmak ve tarihe geçmek sizin elinizde. Bu fırsatı kaçırmayın" ifadesini kullandı.
36 PUANLIK DEV DESTEK
Galatasaray ikinci yarının başlamasıyla beraber geçen 5 haftada 5'te 5 yaptı. 15 puan topladı. Aynı süreçte rakipleri Sivasspor (11), Beşiktaş (9), Fenerbahçe (8), Başakşehir (5) ve Alanyaspor (3) toplamda 36 puan kaybetti. Büyük bir çıkışa imza atan Cimbom rakiplerinin kayıplarıyla yeniden ligde iddialı hale geldi.
FATİH TERİM 8 YILDIR KAZANAMADI
Fenerbahçe derbisi Galatasaray gibi, Fatih Terim açısından da büyük önem taşıyor. Süper Lig'de en son Aralık 2012'de Fenerbahçe karşısında derbi galibiyeti göre Terim, teknik direktörlük kariyerinde sarı-lacivertli ekiple karşılaştığı 25 maçta sadece 5 galibiyet alabildi. 11 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.
SADECE 18 DAKİKA!
Galatasaray için bir kez daha miladı sıfırlama şansı kapısına geldi. Cimbom, 20 yıldır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor. Daha da kötüsü geride kalan 20 yılda sarı-kırmızılılar ezeli rakibi karşısında sadece 18 dakika önde oynadı. Geçen sezon da Galatasaray, 66. dakikada öne geçmiş ancak 71. dakikada Elif Elmas beraberliği getirmiş ve deplasmandaki maç 1-1 bitmişti.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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