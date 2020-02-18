Fatih Terim'den futbolculara talimat! "Tarihe geçmek sizin elinizde" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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'den futbolculara talimat! "Tarihe geçmek sizin elinizde"

Fatih Terim'den futbolculara talimat! "Tarihe geçmek sizin elinizde"

Sarı-kırmızılı ekip, pazar akşamı hem galibiyetlerine devam etmek hem de ’deki 20 yıllık hasretine son vermek istiyor. Terim, “Tarihe geçmek sizin elinizde” dedi.

'da artık tek gündem derbisi... İkinci yarının başlamasıyla beraber ritmini bulan sarı-kırmızılı ekip, Yeni engelini de aşarak ligde üst üste 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu süreçte en fazla galibiyet alan, en fazla gol atan (18) ve en az gol yiyen (3) takım olmayı başardı. Ayrıca ortaya koyduğu yüksek tempo teknik heyet ve taraftarları memnun ederken pazar akşamı oynanacak derbi öncesi beklentileri yükseltti.

KADIKÖY'DE ŞAMPİYON OLDUK
Teknik direktör , oyuncularını bu zorlu karşılaşmaya hazırlamaya başladı. Ligde kritik bir noktaya geldiklerini ve zirve için galibiyetlerin devam etmesi gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, en büyük düşmanlarının stres olduğunu belirterek "Biz 'de kupa kaldırmış bir takımız. Bu maça da aynı rahatlıkla çıkacağız ve galibiyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. Terim, 20 yıldır kazanamamalarıyla ilgili ise, "Artık yeni bir sayfa açmak ve tarihe geçmek sizin elinizde. Bu fırsatı kaçırmayın" ifadesini kullandı.

36 PUANLIK DEV DESTEK
Galatasaray ikinci yarının başlamasıyla beraber geçen 5 haftada 5'te 5 yaptı. 15 puan topladı. Aynı süreçte rakipleri (11), (9), Fenerbahçe (8), (5) ve (3) toplamda 36 puan kaybetti. Büyük bir çıkışa imza atan Cimbom rakiplerinin kayıplarıyla yeniden ligde iddialı hale geldi.

FATİH TERİM 8 YILDIR KAZANAMADI
Fenerbahçe derbisi Galatasaray gibi, Fatih Terim açısından da büyük önem taşıyor. 'de en son Aralık 2012'de Fenerbahçe karşısında derbi galibiyeti göre Terim, teknik direktörlük kariyerinde sarı-lacivertli ekiple karşılaştığı 25 maçta sadece 5 galibiyet alabildi. 11 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

SADECE 18 DAKİKA!
Galatasaray için bir kez daha miladı sıfırlama şansı kapısına geldi. Cimbom, 20 yıldır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor. Daha da kötüsü geride kalan 20 yılda sarı-kırmızılılar ezeli rakibi karşısında sadece 18 dakika önde oynadı. Geçen sezon da Galatasaray, 66. dakikada öne geçmiş ancak 71. dakikada Elif Elmas beraberliği getirmiş ve deplasmandaki maç 1-1 bitmişti.
  1. 18.2.2020
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