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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Saracchi kulübede bekleyecek

Saracchi kulübede bekleyecek

19. haftada 'da sakatlanan Saracchi, ligde maçını kaçırdıktan sonra 'ya karşı 11'de yer almıştı. Uruguaylı'nın Yeni maçında kulübede bekleyeceği öğrenildi.

19. haftada 'da sakatlanan Saracchi, ligde maçını kaçırdıktan sonra 'ya karşı 11'de yer almıştı. Ancak 21 yaşındaki sol bekin sakatlığı nüksedince 4 dakika sahada kalmıştı. Uruguaylı'nın Yeni maçında kulübede bekleyeceği öğrenildi.
  1. 15.2.2020
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