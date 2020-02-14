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14 Şubat 2020, Cuma
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maçı çalışmalarını sürdürüyor!

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı çalışmalarını sürdürüyor!

, 'in 22'nci haftasında pazar günü sahasında BtcTurk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yenilenme koşusu yaptı, gruplar hâlinde ayak tenisi oynadı. , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek. Ligde'ki galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, Malatyaspor maçını kazanarak zirbeye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

  1. 14.02.2020
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