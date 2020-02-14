Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı çalışmalarını sürdürüyor!
Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı.
Sarı-kırmızılılar daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yenilenme koşusu yaptı, gruplar hâlinde ayak tenisi oynadı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek. Ligde'ki galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, Malatyaspor maçını kazanarak zirbeye bir adım daha yaklaşmak istiyor.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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