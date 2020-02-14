Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı çalışmalarını sürdürüyor!

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yenilenme koşusu yaptı, gruplar hâlinde ayak tenisi oynadı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek. Ligde'ki galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, Malatyaspor maçını kazanarak zirbeye bir adım daha yaklaşmak istiyor.