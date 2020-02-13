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13 Şubat 2020, Perşembe
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'da Falcao antrenmanda takımla çalıştı

Galatasaray'da Falcao antrenmanda takımla çalıştı

'da bir süredir sakatlığı bulunan Kolombiyalı futbolcu , maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenmanda takıma birlikte çalışmalara katıldı.

, 'in 22. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 'ndeki antrenmanda dün akşam Türkiye Kupası'nda oynanan maçta tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmana salon açlışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada Galatasaray'da taraftarları sevindiren bir gelişme de yaşandı. Takımın Kolombiyalı yıldızı , takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Marcelo Saracchi, kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı takım, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 15:13
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