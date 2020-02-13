Galatasaray'da Falcao antrenmanda takımla çalıştı
Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenmanda takıma birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Türkiye Kupası'nda oynanan maçta tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi.
Diğer oyuncular ise antrenmana salon açlışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
FALCAO TAKIMLA ÇALIŞTI
Bu arada Galatasaray'da taraftarları sevindiren bir gelişme de yaşandı. Takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Marcelo Saracchi, kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılı takım, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 15:13
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Galatasaray'da Falcao antrenmanda takımla çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.