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11 Şubat 2020, Salı
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Yönetimin kader günü

Yönetimin kader günü

7. ’nde görülecek ‘hâkim müdahalesi’ davası, Cengiz başkanlığındaki yönetimin geleceğini belirleyecek.

'ın idari ibrasızlık ile sonuçlanan kongre sonrası mahkemelere taşınan sürecin sonuna gelindi. Bugün, 7. 'nde görülecek 'hâkim müdahalesi' davası, yönetimin kaderini belirleyecek. Sonuç olumsuz çıkarsa başkan seçime gitmek zorunda kalacak. Ayrıca bu bir aylık süreçte kulübe atayacak. Bu arada genel kurul üyeleri ve Cenk Akkaya'nın açtığı davaya Cengiz ve yöneticiler de fer-i müdahil olmak için başvuru yaptılar. 21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk'ta 'genel kurulun iptali' davası görülecek.

KAOS YARATIR
maçından sonra konuşan Başkan Mustafa Cengiz'e kayyum talebi de soruldu. Cengiz, "Mali ve idari açıdan iflas edince kayyum istersiniz. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için kayyum atanmasını görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür" ifadesini kullandı.

  1. 11.2.2020
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