'Rakiplerimizden 1 adım öndeyiz’
Attığı iki golle maça damgasını vuran Adem Büyük, sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi.
Attığı iki golle maça damgasını vuran Adem Büyük, sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. İki hafta sonrakı F.Bahçe derbisini konuşmaya başlamadıklarını belirten Adem, "O maça kadar kayıpsız gidersek, derbiyi de kazanırız. Kazandığımız sürece rakiplerimizden bir adım öne geçeceğiz. Vazgeçtiğinizde kaybedersiniz" dedi.
- 10.2.2020
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