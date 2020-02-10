'Rakiplerimizden 1 adım öndeyiz’ - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri 'Rakiplerimizden 1 adım öndeyiz’

'Rakiplerimizden 1 adım öndeyiz’

'Rakiplerimizden 1 adım öndeyiz’

Attığı iki golle maça damgasını vuran , sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi.

Attığı iki golle maça damgasını vuran , sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. İki hafta sonrakı F.Bahçe derbisini konuşmaya başlamadıklarını belirten Adem, "O maça kadar kayıpsız gidersek, derbiyi de kazanırız. Kazandığımız sürece rakiplerimizden bir adım öne geçeceğiz. Vazgeçtiğinizde kaybedersiniz" dedi.
  1. 10.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'Rakiplerimizden 1 adım öndeyiz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN