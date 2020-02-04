Samba rüzgarı

Gönderilmesi gündeme gelen Mariano süper bir geri dönüşe imza attı. Brezilyalı sağ bek Konya ve Kayseri maçlarında sergilediği oyunla eskiye dönüş sinyalleri verdi. Ayrıca oynadığı son 3 maçta yaptığı 3 asistle yıldızlaştı.