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04 Şubat 2020, Salı
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Samba rüzgarı

Samba rüzgarı

Gönderilmesi gündeme gelen Mariano süper bir geri dönüşe imza attı.

Gönderilmesi gündeme gelen Mariano süper bir geri dönüşe imza attı. Brezilyalı sağ bek ve maçlarında sergilediği oyunla eskiye dönüş sinyalleri verdi. Ayrıca oynadığı son 3 maçta yaptığı 3 asistle yıldızlaştı.

  1. 4.2.2020
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