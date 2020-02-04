Gol patlaması

Galatasaray, ligin ikinci yarısında gol sayısı bakımından da daha başarılı bir istatistik ortaya koydu. İlk 17 karşılaşmada 23 gol atan sarı-kırmızılılar, ikinci devredeki 3 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırdı. Sezonun ilk bölümünde maç başına 1,3 gol ortalamasıyla mücadele eden Galatasaray'ın ikinci yarıdaki gol ortalaması 3 oldu. Ayrıca ilk 10 maç sadece 11 gol atan Galatasaray, son 10 maçta 21 gol atarak büyük bir patlamaya imza attı.