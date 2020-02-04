Gol patlaması
Galatasaray, ligin ikinci yarısında gol sayısı bakımından da daha başarılı bir istatistik ortaya koydu.
Galatasaray, ligin ikinci yarısında gol sayısı bakımından da daha başarılı bir istatistik ortaya koydu. İlk 17 karşılaşmada 23 gol atan sarı-kırmızılılar, ikinci devredeki 3 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırdı. Sezonun ilk bölümünde maç başına 1,3 gol ortalamasıyla mücadele eden Galatasaray'ın ikinci yarıdaki gol ortalaması 3 oldu. Ayrıca ilk 10 maç sadece 11 gol atan Galatasaray, son 10 maçta 21 gol atarak büyük bir patlamaya imza attı.
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Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
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Fbfb Seninle çok zor
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