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04 Şubat 2020, Salı
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"Ağlamadan kazandı"

"Ağlamadan kazandı"

'in 20. haftasında alınan galibiyeti sonrası lider ile aradaki puan farkını 5'e indiren hakkında ünlü spor yazarları ne dediler?

NE DEDİLER?

Ahmet Çakar: winner (kazanma alışkanlığı olan) bir takım. Şunu da kimse unutmasın ki; Serengeti'nin en tehlikeli hayvanı aslandır. 'de de en tehlikeli takım her zaman Galatasaray'dır.

Erman Toroğlu: Galatasaray bugün diğerlerine örnek oldu. Allem kullem etmeden, iş çevirmeden, ağlamadan, maçı oynayarak, savaşarak kazandı. Maalesef bu tür takımlar ligimizde nadir bulunuyor. Buradan diğerlerine sesleniyorum, maçları ağlamadan, iş çevirmeden de kazanabiliyorsunuz!

Levent Tüzemen: Kimse kusura bakmasın. bu kurtlar sofrasında apoletler toplamış general. Mekanın sahibi. Galatasaray'ın en büyük silahı Fatih Terim. 'Skandal' dediniz, 'kriz' dediniz, 'kaos' dediniz, Adanalı Fatih yine zirveye tırmanıyor.

Zeki Uzundurukan: Başkan , krizini ustalıkla çözdü. Fatih Terim'i maçında gördünüz mü? O yürüyüşü, öz güveni. Hele Donk'un golünden sonra o hareketi. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben şampiyon olacağım işareti. Fatih Terim geri döndü!

  1. 4.2.2020
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