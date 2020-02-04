"Ağlamadan kazandı"
Süper Lig'in 20. haftasında alınan Kayserispor galibiyeti sonrası lider Sivasspor ile aradaki puan farkını 5'e indiren Galatasaray hakkında ünlü spor yazarları ne dediler?
NE DEDİLER?
Ahmet Çakar: Galatasaray winner (kazanma alışkanlığı olan) bir takım. Şunu da kimse unutmasın ki; Serengeti'nin en tehlikeli hayvanı aslandır. Türkiye'de de en tehlikeli takım her zaman Galatasaray'dır.
Erman Toroğlu: Galatasaray bugün diğerlerine örnek oldu. Allem kullem etmeden, iş çevirmeden, ağlamadan, maçı oynayarak, savaşarak kazandı. Maalesef bu tür takımlar ligimizde nadir bulunuyor. Buradan diğerlerine sesleniyorum, maçları ağlamadan, iş çevirmeden de kazanabiliyorsunuz!
Levent Tüzemen: Kimse kusura bakmasın. Fatih Terim bu kurtlar sofrasında apoletler toplamış general. Mekanın sahibi. Galatasaray'ın en büyük silahı Fatih Terim. 'Skandal' dediniz, 'kriz' dediniz, 'kaos' dediniz, Adanalı Fatih yine zirveye tırmanıyor.
Zeki Uzundurukan: Başkan Mustafa Cengiz, Arda Turan krizini ustalıkla çözdü. Fatih Terim'i Kayseri maçında gördünüz mü? O yürüyüşü, öz güveni. Hele Donk'un golünden sonra o hareketi. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben şampiyon olacağım işareti. Fatih Terim geri döndü!
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Fbfb Seninle çok zor
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