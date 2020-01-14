Sekidika sürprizi

Sarı-kırmızılıların, renklerine kattığı Jesse Sekidika'nın Bursaspor'a kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in Ryan Babel'in Ajax'a gönderildiği ve Henry Onyekuru'nun sıtma olduğu dönemde 23 yaşındaki futbolcudan vazgeçmesi beklenmiyor.