Sekidika sürprizi
Sarı-kırmızılıların, renklerine kattığı Jesse Sekidika'nın Bursaspor'a kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in Ryan Babel'in Ajax'a gönderildiği ve Henry Onyekuru'nun sıtma olduğu dönemde 23 yaşındaki futbolcudan vazgeçmesi beklenmiyor.
Sarı-kırmızılıların, renklerine kattığı Jesse Sekidika'nın Bursaspor'a kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in Ryan Babel'in Ajax'a gönderildiği ve Henry Onyekuru'nun sıtma olduğu dönemde 23 yaşındaki futbolcudan vazgeçmesi beklenmiyor.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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