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14 Ocak 2020, Salı
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Sekidika sürprizi

Sekidika sürprizi

Sarı-kırmızılıların, renklerine kattığı 'nın Bursaspor'a kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak 'in 'in Ajax'a gönderildiği ve 'nun sıtma olduğu dönemde 23 yaşındaki futbolcudan vazgeçmesi beklenmiyor.

Sarı-kırmızılıların, renklerine kattığı Jesse Sekidika'nın Bursaspor'a kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak 'in Ryan Babel'in Ajax'a gönderildiği ve 'nun sıtma olduğu dönemde 23 yaşındaki futbolcudan vazgeçmesi beklenmiyor.

  1. 14.1.2020
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