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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Tam 35 yaş gençleşti

Tam 35 yaş gençleşti

Devre arasını işaret eden sözünü tuttu.

Takımdan memnun olmayan ilk yarı boyunca devre arasını işaret etmişti. Tecrübeli teknik adam, söylediğini de yaptı ve öncelikle "yavaş" bulduğu iki kanadının hem ön tarafını, hem de arka tarafını tamamen değiştirdi. İkinci yarı 'ın sağ tarafından Linnes ile Sekidika, sol tarafında ise Saracchi ile Onyekuru oynayacak. Yeni oyuncular sadece hızları ya da yeni olmalarıyla değil yaşlarıyla dikkat çekiyor. Linnes (28), Mariano'dan (33) 5 yaş, Sekidika (23), Babel'den (33) 10 yaş, Saracchi (21), Nagatomo'dan (33) 12 yaş, Onyekuru (22) da, Feghouli'den (30) 8 yaş genç... Bu sayede Galatasaray'ın kanatları devre arası transferi sayesinde bir anda 35 yaş gençleşti.

  1. 13.1.2020
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