Tam 35 yaş gençleşti
Devre arasını işaret eden Fatih Terim sözünü tuttu.
Takımdan memnun olmayan Fatih Terim ilk yarı boyunca devre arasını işaret etmişti. Tecrübeli teknik adam, söylediğini de yaptı ve öncelikle "yavaş" bulduğu iki kanadının hem ön tarafını, hem de arka tarafını tamamen değiştirdi. İkinci yarı Galatasaray'ın sağ tarafından Linnes ile Sekidika, sol tarafında ise Saracchi ile Onyekuru oynayacak. Yeni oyuncular sadece hızları ya da yeni olmalarıyla değil yaşlarıyla dikkat çekiyor. Linnes (28), Mariano'dan (33) 5 yaş, Sekidika (23), Babel'den (33) 10 yaş, Saracchi (21), Nagatomo'dan (33) 12 yaş, Onyekuru (22) da, Feghouli'den (30) 8 yaş genç... Bu sayede Galatasaray'ın kanatları devre arası transferi sayesinde bir anda 35 yaş gençleşti.
- 13.1.2020
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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