CANLI | Galatasaray - Altay

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya geliyor. Başlama düdüğü 16.00'da çalan mücadele öncesi merakla beklenen yeni transfer Saracchi'de sahada olacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Taylan, Feghouli, Ömer, Falcao

ALTAY: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkacar, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren, Alhassan, Anton Putilo, Hüsamettin Yener, Leandro Barrios, Kappel

CANLI SKOR : Galatasaray 1-0 Altay

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı. Altay mücadeleye başlayan taraf.

3' Galatasaray Altay ceza sahası önünde tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Ömer Bayram'ın vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

9' GOL! Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Falcao topu ve kaleciyi ters köşelere yatırarak karşılaşmanın ilk golünü kaydetti (1-0)

13' Ataklarını sıklaştıran Galatasaray'da Feghouli kale önünde topla buluştu. Güzel bir vuruşla topu kaleye nişanlayan Cezayirli futbolcunun şutunu kaleci Cihan son anda kornere çeldi.

14' Galatasaray'da Donk girdiği ikili mücadele sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

20' Sarı-kırmızılılarda atılan ara pası sonrası topla buluşan Falcao bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak hakem bayrağını kaldırdı.

18' Alhassan yaptığı mücadele sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

23' Kale önünde topla buluşan Feghouli, Alhassan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Topun başına geçen Cezayirli yıldızın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

39' Galatasaray ataklarını sıklaştırdı.

45' İY | İlk yarıda son düdük geldi.

113 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Galatasaray, Altay ile daha önce 113 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 66 galibiyet aldı. Maçların 27'si beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmaların 20'si Altay üstünlüğüyle son buldu.

Galatasaray ve Altay takımı son olarak 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası'nın 3. Turu'nda B Grubu'nda karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Galatasaray Yaser Yıldız ve Milan Baros'un golleriyle 1-2'lik galibiyet alarak ayrıldı. Altay'ın tek golünü ise Şehmus Özer kaydetmişti.

Bu sezon TFF 1. Lig'inde boy gösteren Altay, devre arasını 24 puanla 8. sırada kapadı. Ligdeki son 5 maçını kaybetmeyen İzmir temsilcisi bu maçların ikisinde galip gelirken, 3 karşılaşmada da berabere kaldı. 17 maçta 8 kez fileleri sarsan Marco Paixao, siyah-beyazlı Altay'ın en etkili ismi olarak göze çarpıyor.