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Galatasaray'da yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! İşte o isim...
Süper Lig'de beklentilerin altında geçen ilk yarı sonrası kadroda revizyona giren Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi renklerine bağlamıştı. Takıma katılan isimlerin yanında, takımdan gönderilen ilk isim Ryan Babel olurken yıldız bir isimle daha yollar ayrılıyor. İşte o büyük sürpriz... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
10 Ocak 2020 Cuma 11:52
Güncelleme: 10.01.2020 12:19
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Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılılar ara transfere de hızlı bir giriş yaptı.
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Eski yıldızı Henry Onyekuru'nun yanı sıra Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatarasaray'da takımdan gönderilen ilk isim ise Hollandalı oyuncu Ryan Babel oldu.
Sezon başında Fulham'dan alınan Babel beklentilerin altında kalarak altyapısından yetiştiği Ajax ile büyük ölçüde anlaştı. Babel'in ardından bir isimle daha yolların ayrılmasına kesi gözüyla bakılıyordu ve isim için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak İspanyol ekibi Celta Vigo'dan kadrosuna kattığı ve 2016 yılında Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'a transfer olurken, geleceğin yıldızları arasında gösterilen Emre Mor, burada beklentilerin altında kalmıştı.
Alman temsilcisinin İspanyol ekibi Celta Vigo'ya sattığı milli futbolcu, İspanya'da da tutunamadı ve sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Galatasaray'a kiralandı.