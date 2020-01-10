Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
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Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu

Art arda yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere Antalya'nın Belek ilçesine gidiyor. Burada Altay ile bir hazırlık maçı yapacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu. İşte o isimler...

10 Ocak 2020 Cuma 10:11
Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray çalışmalarını sürdürmek üzere Antalya'nın Belek ilçesine gidiyor.

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Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu

Burada İzmir ekiplerinden Altay ile bir hazırlık mücadelesi de yapacak olan sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU...

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu

FERNANDO MUSLERA

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu

ŞENER ÖZBAYRAKLI

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