Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu

Art arda yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere Antalya'nın Belek ilçesine gidiyor. Burada Altay ile bir hazırlık maçı yapacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu. İşte o isimler...