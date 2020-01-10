Ryan Babel ilk açıklamasını yaptı! Galatasaray'a gönderme - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ryan Babel ilk açıklamasını yaptı! Galatasaray'a gönderme

Ryan Babel ilk açıklamasını yaptı! Galatasaray'a gönderme

Galatasaray'dan ayrılarak eski takımı Ajax'ın yolunu tutan Hollandalı futbolcu Ryan Babel transferine ilişkin ülkesinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın oynadığı futbola gönderme yaparken, transferinden herkesin karlı çıktığını söyledi. İşte Babel'in dikkat çeken o sözleri...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

10 Ocak 2020 Cuma 08:43
Ryan Babel ilk açıklamasını yaptı! Galatasaray'a gönderme

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray; Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimleri kadrosuna katarken, sürpriz bir ayrılıkla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ryan Babel ilk açıklamasını yaptı! Galatasaray'a gönderme

Sarı-kırmızılı takıma sezon başında katılan ve gösterdiği performansla tepki çeken Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülkesinin takımlarından Ajax'a kiralık olarak döndü.

Ryan Babel ilk açıklamasını yaptı! Galatasaray'a gönderme

Türkiye'den ayrılarak Hollanda'nın yolunu tutan Babel, ayağının tozuyla De Telegraaf'a transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli ismin sözlerinden öne çıkanlar:

Ryan Babel ilk açıklamasını yaptı! Galatasaray'a gönderme

"DÖNÜŞÜM BİRAZ TUHAF OLDU ÇÜNKÜ..."

Dönüşüm biraz tuhaf oldu çünkü her şey çok hızlı gelişti. Ancak durumdan memnunum. Benim daima bir Ajax oyuncusu olduğum ve öyle de kalacağım bir sır değil. Kulübün son 9 senedeki gelişimini görmek harika bir duygu. Tüm dünyadaki taraftarlar yeniden Ajax'ı konuşuyor tıpkı ben küçükken olduğu gibi. Sezon sonuna kadar burada olmam çok öze bir şey.

Ryan Babel ilk açıklamasını yaptı! Galatasaray'a gönderme

"KARAR YETKİSİ BENDE DEĞİLDİ"

Yeniden Ajax forması giymenin beni onurlandıracağını düşünüyordum ama karar yetkisi bende değildi. Her şey Galatasaray'ın kararına bağlıydı. İki kulübe de yararlı olacağını gördüğüm an benim için tercih yapmak kolay oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN