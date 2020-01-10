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Ryan Babel ilk açıklamasını yaptı! Galatasaray'a gönderme
Galatasaray'dan ayrılarak eski takımı Ajax'ın yolunu tutan Hollandalı futbolcu Ryan Babel transferine ilişkin ülkesinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın oynadığı futbola gönderme yaparken, transferinden herkesin karlı çıktığını söyledi. İşte Babel'in dikkat çeken o sözleri...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
10 Ocak 2020 Cuma 08:43
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Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray; Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimleri kadrosuna katarken, sürpriz bir ayrılıkla gündeme geldi.
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Sarı-kırmızılı takıma sezon başında katılan ve gösterdiği performansla tepki çeken Hollandalı futbolcu RyanBabel, ülkesinin takımlarından Ajax'a kiralık olarak döndü.
Türkiye'den ayrılarak Hollanda'nın yolunu tutan Babel, ayağının tozuyla De Telegraaf'a transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli ismin sözlerinden öne çıkanlar:
"DÖNÜŞÜM BİRAZ TUHAF OLDU ÇÜNKÜ..."
Dönüşüm biraz tuhaf oldu çünkü her şey çok hızlı gelişti. Ancak durumdan memnunum. Benim daima bir Ajax oyuncusu olduğum ve öyle de kalacağım bir sır değil. Kulübün son 9 senedeki gelişimini görmek harika bir duygu. Tüm dünyadaki taraftarlar yeniden Ajax'ı konuşuyor tıpkı ben küçükken olduğu gibi. Sezon sonuna kadar burada olmam çok öze bir şey.
"KARAR YETKİSİ BENDE DEĞİLDİ"
Yeniden Ajax forması giymenin beni onurlandıracağını düşünüyordum ama karar yetkisi bende değildi. Her şey Galatasaray'ın kararına bağlıydı. İki kulübe de yararlı olacağını gördüğüm an benim için tercih yapmak kolay oldu.