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Haberler Basketbol Anadolu Efes'in atletik performans antrenörü Serhat Güneş hayatını kaybetti

Anadolu Efes'in atletik performans antrenörü Serhat Güneş hayatını kaybetti

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın atletik performans antrenörü Serhat Güneş, hayatını kaybetti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 10:51
Anadolu Efes'in atletik performans antrenörü Serhat Güneş hayatını kaybetti

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren atletik performans antrenörümüz Serhat Güneş'in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Serhat." ifadeleri kullanıldı.

Eski basketbolcu Serhat Güneş için basketbol camiasından birçok kulüp ve oyuncu, başsağlığı mesajı yayımladı.

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