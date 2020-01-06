Galatasaray'dan bir bomba daha! Sekidika İstanbul'da
Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla hareketli günler geçiren Galatasaray bir bombayı patlatmaya daha hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar'ın prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilen Sekidika yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Sol kanada Saracchi ve Onyekuru takviyelerini yapan Galatasaray, sağ kanat için de Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika ile her konuda büyük ölçüde anlaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna dün imzayı attırdığı iddia edilmişti.
Cimbom'un, bu transfer için Eskişehirspor'a 300 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Bu sezon Eskişehirspor'la 16 maça çıkan 1,74'lük futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
İŞTE O PAYLAŞIM...
JESSE SEKIDIKA KİMDİR?
Tam adı Jesse Tamunobaraboye Sekidika olan futbolcu, 14 Temmuz 1996 tarihinde Nijerya'nın Port Harcourt kentinde dünyaya geldi. 2018 yılında Sırbıstan 1. Lig ekiplerinden Napredak'tan 60 bin Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'a transfer olan Sekidika, bu sezon kulübüyle çıktığı 16 maçta bin 440 dakika süre aldı ve 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Eskişehirspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ileri uçta da görev yapabiliyor. Galatasaray'ın 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildiği Sekidika'nun güncel piyasa değeri ise 150 bin Euro.
- 06.01.2020
- Güncelleme: 06.01.2020 17:13
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adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
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