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05 Ocak 2020, Pazar
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için zam yapmalı

Murillo için zam yapmalı

Stoper adayları arasında yer alan Sampdoria'lı konsunda da olumsuz gelişmeler yaşandı. , ve basınında yer alan haberlerde sarı-kırmızılı kulübün 6 ay için yaptığı 750 bin euro'luk kiralama teklifinin düşük bulunduğu bildirildi.

Stoper adayları arasında yer alan Sampdoria'lı konsunda da olumsuz gelişmeler yaşandı. , ve basınında yer alan haberlerde sarı-kırmızılı kulübün 6 ay için yaptığı 750 bin euro'luk kiralama teklifinin düşük bulunduğu bildirildi. Murillo'nun Falcao sebebiyle 'a sıcak bakabileceği belirtilse de "Türkler savunmasını Murillo ile güçlendirmek istiyor. Şu an için transfer ihtimali düşük. Fakat herhangi bir fiyat artışında durum değişebilir" yorumu yapıldı.

  1. 5.1.2020
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