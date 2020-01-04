Cengiz’den Arda’ya veto
Futbola son noktayı G.Saray'da koymak isteyen Arda Turan'a, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'den veto geldi.
Futbola son noktayı G.Saray'da koymak isteyen Arda Turan'a, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'den veto geldi. Yönetimin teknik heyetle yaptığı toplantı sonrası konuşan Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi. Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.
- 4.1.2020
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