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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Cengiz’den Arda’ya veto

Cengiz’den Arda’ya veto

 son noktayı G.Saray'da koymak isteyen 'a, sarı-kırmızılı kulübün başkanı 'den veto geldi.

son noktayı G.Saray'da koymak isteyen 'a, sarı-kırmızılı kulübün başkanı 'den veto geldi. Yönetimin teknik heyetle yaptığı toplantı sonrası konuşan Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi. Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

  1. 4.1.2020
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