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31 Aralık 2019, Salı
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'dan Florya açıklaması!

Galatasaray'dan Florya açıklaması!

, 'nin yeniden kulübe kazandırıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım bu gelişmeyi resmi hesaptan duyururken, gayrimenkuller ve bütün hacizlerin de kaldırıldığını bildirdi.

, bir süredir geri alma çalışmalarını yürüttüğü Florya arazisini, yeniden kulübe kazandırıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın yaptığı açıklamada;

'' için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır.

Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

  1. 31.12.2019
  2. Güncelleme: 31.12.2019 18:45
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