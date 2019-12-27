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27 Aralık 2019, Cuma
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Taraftarlar ikiye bölündü

Taraftarlar ikiye bölündü

Arda, ‘’ı paylaştı, yuvaya dönüşüyle ilgili tartışma alevlendi.

Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenilen 'da kuşkusuz en çok konuşulan konu ... 'in elini öpen ve eski hocasıyla arasındaki köprüleri kaldıran yıldız oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma dönme ihtimali yüksek görünüyor. Son olarak '' paylaşımı ile yeniden gündeme gelen 32 yaşındaki oyuncu için taraftarlar adeta ikiye bölünmüş durumda... "Takımı ateşler ve orta sahayı toparlar. Artık yuvaya dönmeli" diyen de; "Bu sezonki istatistikleri ortada... Hiçbir faydası olmaz" diyen de var. Terim ve yönetimden gelecek açıklamaya kadar tartışma artarak bir süre daha sürecek gibi görünüyor.

179 DAKİKA FORMA GİYDİ

-16 haftada 179 dk. top oynadı.
-Çıktığı 9 maçta skor üretemedi.
-Son 3 haftadır sakatlığı bulunuyor.
-İlk yarıda 3 maç kadroya giremedi.
-Sadece 2 maç ilk 11 çıkabildi.

  1. 27.12.2019
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