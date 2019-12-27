Taraftarlar ikiye bölündü
Arda, ‘Aslan Kral’ı paylaştı, yuvaya dönüşüyle ilgili tartışma alevlendi.
Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenilen Galatasaray'da kuşkusuz en çok konuşulan konu Arda Turan... Fatih Terim'in elini öpen ve eski hocasıyla arasındaki köprüleri kaldıran yıldız oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma dönme ihtimali yüksek görünüyor. Son olarak 'Aslan Kral' paylaşımı ile yeniden gündeme gelen 32 yaşındaki oyuncu için taraftarlar adeta ikiye bölünmüş durumda... "Takımı ateşler ve orta sahayı toparlar. Artık yuvaya dönmeli" diyen de; "Bu sezonki istatistikleri ortada... Hiçbir faydası olmaz" diyen de var. Terim ve yönetimden gelecek açıklamaya kadar tartışma artarak bir süre daha sürecek gibi görünüyor.
179 DAKİKA FORMA GİYDİ
-16 haftada 179 dk. top oynadı.
-Çıktığı 9 maçta skor üretemedi.
-Son 3 haftadır sakatlığı bulunuyor.
-İlk yarıda 3 maç kadroya giremedi.
-Sadece 2 maç ilk 11 çıkabildi.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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