G.Saray Diagne’yi istemiyor
Artık herkes Mbaye Diagne'nin devre arasında Galatasaray'a katılmasını beklerken Belçika'dan sürpriz bir iddia geldi. Voetbal24, "Club Brugge, Galatasaray'dan sezon başı kiraladığı Mbaye Diagne'yi devre arasında geri göndermek istemesine rağmen Galatasaray kulübü bu teklifi reddetti" şeklinde bir iddia ortaya attı. Şimdi gözler yeniden yönetim ve teknik heyete çevrildi.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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