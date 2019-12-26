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26 Aralık 2019, Perşembe
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G.Saray Diagne’yi istemiyor

G.Saray Diagne’yi istemiyor

Artık herkes 'nin devre arasında 'a katılmasını beklerken 'dan sürpriz bir iddia geldi. Voetbal24, ", Galatasaray'dan sezon başı kiraladığı Mbaye Diagne'yi devre arasında geri göndermek istemesine rağmen Galatasaray kulübü bu teklifi reddetti" şeklinde bir iddia ortaya attı. Şimdi gözler yeniden yönetim ve teknik heyete çevrildi.

Artık herkes 'nin devre arasında 'a katılmasını beklerken 'dan sürpriz bir iddia geldi. Voetbal24, ", Galatasaray'dan sezon başı kiraladığı Mbaye Diagne'yi devre arasında geri göndermek istemesine rağmen Galatasaray kulübü bu teklifi reddetti" şeklinde bir iddia ortaya attı. Şimdi gözler yeniden yönetim ve teknik heyete çevrildi.
  1. 26.12.2019
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